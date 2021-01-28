شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن اهتمام الزمالك بالجزيري: لا توجد عروض رسمية ولن نفرط فى أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادي المقاولون لم تصله أي عروض رسمية من نادي الزمالك لضم سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم نتلقى أي عروض رسمية، ولن نفرط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة.

أضاف: نحتاج لجهود جميع اللاعبين وتركيزهم من أجل تحسين الأوضاع في جدول الدوري ولن نفكر في أي عروض، هذا الأمر يشتت اللاعبين وهم بحاجة إلى التركيز مع الفريق.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيد صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، أن المقاولون نجح في ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، اليوم الأربعاء، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.

ويواصل ذئاب الجبل تدريباتهم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة إنبي، بعدما أغلق الجهاز الفني بقيادة عماد الناس صفحة الخسارة الأخيرة من سموحة.

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة بالدوري العام، وذلك من أجل تحسين النتائج وتحسين وضع الفريق بجدول الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراتين وخسروا 6 مباريات أخرى.