شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع : قدمنا أداء رجولى ..وهذا الجيل يستحق الاستمرار لسنوات كثيرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الدرع لاعب منتخب كرة اليد أنه لا جديد يقال عن مباراة اليوم بين المنتخب المصرى و الدنماركى في ربع نهائي بطولة العالم التي جمعت الفريقين بصالة ستاد القاهرة .

وقال الدرع في تصريحات خاصة أن الجميع شاهد الأداء القتالى و الرجولة حتى اخر المباراة ، ولكن في النهاية عدم التوفيق و النصيب، ولكننا كمتخب عرفنا قيمة أنفسنا ، وقدرتنا وقوتنا .

وأضاف لاعب الفراعنة أن البطولات القادمة ستشهد مزيد من التألق و الأداء الأقوى لنسعد ونفرح الجماهير ، وبالنسبة للاولمبياد فسوف نبذل قصارى جهدنا والقتال لتحقيق أفضل نتيجة ، وفى النهاية هذا الجيل من اللاعبين يجب أن يكمل ويستمر كثير من السنوات .

وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35، في المباراة التى جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.