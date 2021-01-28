شكرا لقرائتكم خبر عن عاش يارجالة.. استقبال منتخب اليد بالتصفيق بالفندق من الجماهير والجالية الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل طاقم فندق إقامة منتخب اليد، وكذلك الجماهير التى احتشدت أمام الفندق، ومعهم الجالية الإسبانية فى القاهرة، بالأداء الرجولى الذى ظهر به اللاعبون خلال مواجهة الدنمارك، والتى انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح 4\3، بصالة استاد القاهرة بربع نهائي بطولة العالم التي تستمر حتى 31 يناير الجارى بمصر.

وفور وصول حافلة الفراعنة إلى الفندق صاحت الجماهير والأفراد المتواجدون خارج الفندق، وعلت الأصوات بالهتاف والتصفيق "عاش يا رجالة.. أداء رجالة والله".

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك.