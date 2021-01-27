شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لاعبو اليد «بكوا» داخل غرفة الملابس بعد الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الرجولي للاعبي المنتخب الوطني أمام الدنمارك رغم الخسارة والإقصاء من مونديال كرة اليد: «عملوا أفضل حاجة ممكن تتعمل مع أفضل منتخب بالعالم».

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن كل الفخر والاعتزاز برسالة الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن رسالة رئيس الوزراء أنه بغض النظر على النتيجة إلا أنه وجه كل التحية والتقدير للاعبي المنتخب.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب لم يستطيعوا تمالك أنفسهم من البكاء داخل غرفة الملابس بعد المباراة، متابعا أن أداء المنتخب الوطني لكرة اليد كان غير متوقع.

ولفت إلى أنه بالأمس سافر 18 فريقًا لـ18 دولة بعدما أشادوا بالتنظيم.