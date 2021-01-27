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برباتوف يهاجم برشلونة بسبب سواريز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

هاجم النجم البلغاري ديمتار ​برباتوف​ نجم مانشستر يونايتد السابق، نادي ​برشلونة​ الاسباني بعد تخليه عن مهاجمه لويس ​سواريز​ في الصيف الماضي.

برشلونة قرر التخلي عن سواريز بسبب راتبه المرتف ع، لينضم الدولي الاوروغوياني الى ​اتلتيكو مدريد​.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات برباتوف:" لويس سواريز آلة، أتلتيكو مدريد يتصدر بفارق 7 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، والآن سواريز سعيد بهذا الوضع".

وأضاف:" انا سعيد من اجله، طريقة رحيله عن البرشا لم تكن جيدة".

يذكر ان سواريز خاض 19 مباراة مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسجل 12 هدفًا وصنع 2.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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