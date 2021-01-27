حسن والشيخ في قائمة بيراميدز الأفريقية

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وقال المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد في تصريحات إعلامية «إنه تم قيد الثنائي، إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في القائمة الأفريقية، لفريق الكرة استعدادا للمباريات المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قيد فريق بيراميدز المصري لكرة القدم، إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة الفريق الأفريقية التي تشارك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، بحسب ما أعلنه النادي أمس.وقال المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد في تصريحات إعلامية «إنه تم قيد الثنائي، إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في القائمة الأفريقية، لفريق الكرة استعدادا للمباريات المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية».

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