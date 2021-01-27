أوزيل يغلق الباب أمام عودته للعب في ألمانيا

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اسطنبول: أغلق صانع اللعب الالماني مسعود اوزيل الباب أمام عودته إلى اللعب في ألمانيا الاربعاء، بعد توقيع عقد لثلاث سنوات من فنربغشه التركي قادما من أرسنال الإنكليزي.

قال اللاعب البالغ 32 عاما والذي بدأ مشواره الكروي مع شالكه (2006-2008) ثم فيردر بريمن (2008-2010) خلال تقديمه الرسمي في اسطنبول وتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف "أتمنى النجاح لمنتخب ألمانيا، لكنني لن أحمل ألوانه مجددا".

وكان أوزيل من بين أفراد المنتخب المتوج بلقب مونديال 2014 واحرز مع أرسنال لقب كأس انكلترا في ثلاث مناسبات.

وكان النجم السابق لنادي ريال مدريد الاسباني (2010-2013)محور جدل تركي-ألماني بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني عقب الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، وذلك بعدما اتهم مسؤولي اللعبة في البلاد بالعنصرية.

أثار حفيظة الألمان لالتقاطه عام 2018 صورة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هبّ للدفاع عن اللاعب التركي الأصل، معتبرا ما صدر بحق الأخير "غير مقبول" و"عنصري".

وفي حزيران/يونيو 2019، عقد أوزيل قرانه في اسطنبول واختار اردوغان ليكون اشبيناً له.

استُبعد عدة أشهر عن تشكيلة ارسنال حيث كان الأعلى أجراً في تاريخه لتقاضيه وفق التقارير 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً (480 ألف دولار).

وأثار الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، فيما حيّد ارسنال نفسه عن الموضوع.

وسيرتدي أوزيل مع فنربغشه القميص 67، وهما أول رقمين من الرمز البريدي لمقاطعة زونغولداك التركية حيث تنحدر عائلته.

وقال رئيس النادي علي كوتش ان اوزيل ينبغي أن يكون جاهزا لدربي اسطنبول المنتظر ضد غلطة سراي في 6 شباط/فبراير المقبل.

وسيحصل رسميا على 3 ملايين يورو سنويا، أي اقل بكثير مما كان راتبه في أرسنال وقبله ريال مدريد.

وترضخ أندية المقدمة في تركيا تحت الديون بعد ابرام عقود كبرى في ظل أزمة اقتصادية تضرب البلاد، فيما أطلق عشاق فنربغشه حملة تبرعات هذا الاسبوع لدفع أجر أوزيل.