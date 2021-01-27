نتائج مباريات اليوم..الكويت والعراق، برشلونة ويوفنتوس في الكأس..ومصر في مونديال اليد

اقيمت عدة مباريات هامة اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 في العديد من المنافسات مثل مباراة الكويت والعراق الودية، ومباراة يوفنتوس وسبال فى كأس ايطاليا، ومباراة برشلونة ورايو فاليكانو فى كأس ملك اسبانيا، ومباراة منتخب مصر ومنتخب الدنمارك فى كأس العالم لكرة اليد ضمن منافسات دور الثمانية.
وشهد اليوم ملعب البصرة الدولي على لقاء العراق والكويت الودى والأول في العراق بين الفريقين منذ 33 عامًا، والذي انتهي بفوز أسود الرافدين بنتيجة 2-1.
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