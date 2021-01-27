أوسكار: الخجل وأسباب أخرى سبب فشل محمد صلاح مع تشيلسي!

الخجل والصمت وعدم الثقة، ثلاث أسباب وراء فشل النجم المصري محمد صلاح مع تشيلسي الإنجليزي، الذي انضم إليه في عام 2014، قادمًا من صفوف بازل السويسري.

كشف لاعب شانجهاي إيست الصيني، أوسكار دوس سانتوس بعض الأسرار عن الفترة التي قضاها نجم ليفربول الحالي، محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عندما تزامل البرازيلي والمصري في صفوف تشيلسي.

ومثل صلاح تشيلسي في عام 2014، أثناء تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق، لكنه لم يسجل سوى هدفين فقط في 13 مشاركة، لينتقل في يناير 2015 إلى فيورنتينا الإيطالي.

وتحدث أوسكار الذي زامل صلاح خلال تلك الفترة عن سر فشل صلاح مع تشيلسي، مرجعًا ذلك لأسباب تخص شخصية النجم المصري في ذلك الوقت.

وفسر النجم البرازيلي عدم نجاح صلاح بقوله: “كان لا يمكن لأحد إيقافه خلال التدريبات، لكنه كان دومًا خجولًا وصامتًا خارج الملعب”.

وأضاف: “خلال المباريات، أعتقد أنه لم تكن لديه تلك الثقة التي شاهدناها في كل الفرق التي مثلها بعد تشيلسي، وخاصة في ليفربول“.

وانضم صلاح إلى روما الإيطالي في أغسطس 2015 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي نظير خمسة ملايين يورو، ثم انتقل النجم المصري بصفة نهائية للذئاب في يوليو 2016 مقابل 15 مليون يورو.

وشارك صلاح مع روما في 83 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 34 هدفًا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

وهو ما دفع ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري في صيف 2017 بعد تألقه مع روما نظير 42 مليون يورو، وشارك صلاح مع الريدز في 180 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 113 هدفًا وصنع 41 آخرين.

ووصل صلاح لقمة مجده الكروي مع ليفربول؛ حيث قاد الريدز للتتويج بألقاب: الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1990، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وذلك فضلًا عن العديد من الجوائز الفردية؛ حيث فاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين، قبل أن يقتنصها مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي الموسم الماضي 2019/20.

حيث حصد نجم المقاولون العرب المصري السابق في موسمه الأول مع ليفربول 2017/18 الجائزة برصيد 32 هدفًا، بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين.

أما في موسمه الثاني 2018/19، تقاسم صلاح الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني، ونجم آرسنال ومنتخب الجابون بيير إيميريك أوباميانج، برصيد 22 هدفًا.

ويتصدر النجم المصري حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، متقدمًا على نجمي توتنهام هوتسبير، هاري كين وسون هيونج مين.