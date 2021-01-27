شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يصعد ناشئ الزمالك للفريق الأول بعد توصية عبد الهادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي تصعيد الناشئي أحمد محمود، لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد 2003 بعد توصية واقتراح من عبدالهادي المدرب العام للفريق والذي سبق وأوصي بتصعيد عدد من الناشئين والشباب للفريق الأول علي رأسهم احمد محمود .

ويعول باتشيكو علي لاعب الفريق الشباب لتدعيم الجبهة اليمني بجوار حازم امام والمثلوثي واحمد عيد.

من جانبه وعد أحمد محمود لاعب الزمالك ببذل ما بوسعه من اجل استغلال الفرصة وتثبيت أقدامه بالفريق الاول. متمنيًا ان يكون التوفيق حليفه وحليف الفريق هذا الموسم في حصد درع الدوري