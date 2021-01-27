الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يشارك في كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي يشارك في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر اليوم الأربعاء إلى الدوحة طاقم التحكيم الدولي الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن والمساعدين محمد الحمادي وحسن المهري للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من الرابع إلى 11 فبراير المقبل.

وسيشارك طاقم التحكيم الدولي في المعسكر التحضيري لحكام البطولة الذي تنظمه لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ويتضمن تدريبات بدنية ومحاضرات وورشة تدريبية.



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