بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 27-1-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بيتر بانكس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

يحقق مانشستر يونايتد نتائج رائعة في الدوري الانجليزي خلال الفترة الماضية حتى أنه أصبح من أبرز المرشحين لخطف اللقب، بعدما لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 13 مباراة متتالية (فاز في 10 وتعادل في 3).

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما أطاح بغريمة “ليفربول” من كأس الاتحاد الانجليزي، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الانجليزي لإستعادة الصدارة ولو بشكل مؤقت من جاره مانشستر سيتي.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، وفاز الشياطين الحمر في 12 مباراة في الدوري الانجليزي حتى الآن، وتعادلوا 4 مرات، وتلقوا هزيمتان.

في المقابل، يمر نادي شيفيلد يونايتد بفترة صعبة حيث أصبح أول فريق في الدوري الانجليزي منذ موسم 1902/1903 يخسر في 16 من أول 19 مباراة في المسابقة.

ويتذيل شيفيلد يونايتد جدول الترتيب وفي رصيده خمس نقاط فقط، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز 19 “وست بروميتش ألبيون” الذي تعرض لخسارة قاسية أمس أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، وبفارق 7 نقاط عن الـ18 “فولهام”، ويفصله 12 نقطة عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “برايتون”.

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