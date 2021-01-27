بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والكويت الودية “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “العراق والكويت” الودية في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 27-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة العراق والكويت، على قناة الكأس القطرية 2 بتعليق محمد السعدي، والقناة العراقية الرياضية بتعليق علي الشمري وقناة الكويت الرياضية بتعليق بدر شداد، وقناة الشباب الرياضية العراقية بتعليق حسين الساعدي، والقناة العراقية الاخبارية بتعليق رعد ناهي.

ويدير هذه المباراة الحكم الدولي القطري “سلمان فلاحي” ويساعده مواطنيه فيصل عيد الشمري وجمعة محمد البورشيد، بينما سيكون العراقي “علاء عبدالقادر نعمة” حكمًا رابعًا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت العراق والسعودية.

وسيكون ملعب البصرة الدولي شاهدًا على لقاء العراق والكويت منذ آخر مواجهة جمعت الفريقين في العراق عام 1987 في العاصمة بغداد، وانتهت بفوز الأزرق الكويتي بهدفين دون رد.

وتعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين في البصرة لتاريخ 13 نوفمبر 1964، ضمن منافسات كأس العرب في نسختها الثانية، وانتهت بفوز أسود الرافدين بهدف نظيف.

وتبقى الغلبة للأزرق الكويتي في المواجهات الخمس الأخيرة له أمام المنتخب العراقي، إذ حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مرتين، وفاز منتخب أسود الرافدين في مناسبة واحدة كانت ضمن منافسات كأس الخليج العربي عام 2013.

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