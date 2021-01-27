جدول تاريخ مواجهات العراق والكويت منذ أول لقاء عام 1964

ساد الطابع التنافسي في جُل مباريات الجيران الأشقاء العراق والكويت منذ سنوات بعيدة عندما إلتقيا للمرة الأولى في نوفمبر 1964 حتى سنوات قريبة، سواء على صعيد منافسات كأس العرب وكأس الخليج العربي أو تصفيات كأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم.

منتخب العراق تواجه مع نظيره الكويتي في 26 مباراة بمختلف المنافسات، حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات، وفاز الأزرق الكويتي في 9 مباريات، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

في المباراة الأولى على ملعب البصرة عام 1964 انتصر العراق على الكويت بهدف دون رد ضمن منافسات كأس العرب في نسختها الثانية.

وعاد منتخب العراق ليحقق الفوز في المواجهة الثانية ضمن منافسات كأس العرب مجدداً لحساب (النسخة الثالثة)، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان أول فوز للأزرق الكويتي، بتاريخ 15 أبريل 1974، ضمن منافسات كأس الخليج العربي في قطر وبرباعية مقابل هدفين.

على مستوى كأس آسيا، تواجها في مباراة واحدة، كانت في نصف نهائي نسخة عام 1976 في إيران، وانتهت بفوز الكويت 2/3، بعد الاحتكام إلى الوقت الإضافي، ونجح النجم الكويتي السابق “فتحي كميل” في توقيع هدف الفوز في الدقيقة 100 من المباراة.

ولم يلتق الفريقان على مدار عامي 2019 و2020 عندما تعادلا 2/2 يوم 10 سبتمبر 2018، حتى جاء موعد اللقاء الودي يوم 27 يناير 2021 على ملعب البصرة وهو الأول بينهما في العراق منذ مواجهة بغداد 1987 التي فازت بها الكويت 2/صفر.

في الجدول التالي نستعرض معكم تاريخ مواجهات العراق والكويت منذ عام 1964، مع توضيح النتيجة والبطولة التي أقيمت بها المباراة.

تاريخ مواجهات العراق والكويت منذ عام 1964