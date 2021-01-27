الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» يتصدّران رئيسَي الحول والزمول في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» و«الرئاسة» يتصدّران رئيسَي الحول والزمول في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركاتها في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، أمس، من خلال تحديات سن الحول والزمول، التي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وكانت جائزة المركز الأول في الأشواط الستة الرئيسة سيارات.

وتمكنت «الهايلة» المملوكة لهجن الرئاسة من الفوز بالمركز الأول في الشوط الرئيس للحول المحليات، وذلك تحت القيادة التضميرية لمحمد زيتون المهيري، الذي قدمها على القمة بزمن بلغ 12:16:3 دقيقة، وجاء ظهور هجن العاصفة قوياً من خلال ثاني الأشواط للحول المهجنات، حيث استطاعت «الشاهينية» أن تكسب المنافسين بعد أن قطعت رحلة السباق في زمن قدره 12:21:2 دقيقة، تحت قيادة المضمّر غياث الهلالي.

واحتاج زمول هجن الرئاسة «مزعل» لتوقيت زمني قدره 12:25:1 دقيقة ليصل إلى خط النهاية، ويهدي مضمره، محمد زيتون المهيري، صدارة الزمول المحليات، بينما قاد المضمر غياث الهلالي «شاهين»، المملوك لمؤسسة هجن العاصفة، لصدارة الزمول المهجنات في رابع الأشواط، بعد أن سجل توقيتاً بلغ 12:41:0 دقيقة.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وتم تقسيم السباقات التي أقيمت على مسافة ثمانية كيلومترات بين فئتَي المحلية والمهجنة، وجاء الدخول قوياً من جانب شعار هجن العاصفة عبر المضمر، غياث الهلالي، وكانت «الشاهينية» هي الفائزة بالمركز الأول في الشوط الأول للحول المحليات، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:24:7 دقيقة، أما الشوط الثاني للحول المهجنات فقد كان من نصيب «نوايا»، المملوكة لهجن الرئاسة، تحت قيادة محمد زيتون المهيري، وسجلت توقيتاً بلغ 12:24:3 دقيقة، وظهرت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، الذي قدم فيه المضمر، سلطان محمد الوهيبي، «شاهين» بتوقيت 12:44:5 دقيقة، وتدخل «شاهين» آخر، تحت قيادة سلطان محمد الوهيبي، ليهدي هجن الرئاسة ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات، بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 12:43:4 دقيقة.

من جهة أخرى، يفصح مهرجان ولي عهد دبي للهجن، في نسخته الرابعة، عن آخر أسراره، وذلك من خلال المنافسة الساخنة التي يشهدها اليوم الختامي على رموز الكبار لهجن أبناء القبائل.

وسيكون الموعد مع الرمزين الأهم في المهرجان، وهما سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج، من خلال الشوطين الأول والرابع، وسيحصل الفائز بالسيف على جائزة تبلغ ثلاثة ملايين درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لصاحب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، و200 ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

وبالمقابل سيكون التنافس على خنجرَي الزمول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الثاني والثالث، ويحصل الفائز بالخنجر على جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، و150 ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

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