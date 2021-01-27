نشرة الثلاثاء.. الأهلي يتعثر أمام بيراميدز.. والزمالك يُعلن شفاء لاعبه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الثلاثاء 26 يناير 2021.

بالفيديو.. شجار عنيف بين إبراهيموفيتش ولوكاكو

موسيماني: بواليا بحاجة إلى الدعاء.. ولا أعلق على التحكيم

بيان رسمي من الاتحاد الدولي لليد يكشف حقيقة ادعاء إصابة منتخب سلوفينيا بالتسمم

طبيب الأهلي يوضح حجم إصابة محمد هاني (محدث)

بيراميدز يجبر الأهلي على التعثر الثالث في الدوري

سموحة يقلب الطاولة على المقاولون ويحقق انتصارا غائبا

الزمالك يُعلن شفاء لاعبه من فيروس كورونا

"شفيت من إصابتي".. قائد الدنمارك يعلن جاهزيته للقاء مصر في مونديال اليد