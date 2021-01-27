إنتر يخطف فوزا قاتلا من ميلان "المنقوص" ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي إنتر ميلان فوزا قاتلاً على جاره ميلان في مباراة ديربي الغضب، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

وافتتح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أهداف اللقاء في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل روميلو لوكاكو لإنتر في الدقيقة 69، قبل أن يخطف كريستيان إيركسن هدف الفوز في الدقيقة 90+7.

وأكمل ميلان الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما حصل إبراهيموفيتش على بطاقة حمراء بعد تلقيه إنذارين منذ الدقيقة 58.

وتأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد أن أقصى غريمه التقليدي من البطولة.

تفاصيل المباراة

هدد رافائيل لياو لاعب ميلان مرمى إنتر مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى هاندانوفيتش.

وكاد إبراهيموفيتش مهاجم ميلان أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13، بعد أن وصلت له كرة عرضية من لياو، ليقفز المهاجم السويدي ويلعب الكرة برأسه لتمر من أمام رأس براهيم دياز، لتخرج الكرة إلى خارج الملعب.

وشهدت المباراة تغييراً اضطراريا لصالح فريق ميلان، بخروج كيير ودخول الوافد الجديد فيكايو توموري في الدقيقة 20.

وسدد لوكاكو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس تاتاروشانو ببراعة.

وتمكن إبراهيموفيتش من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، بعدما أطلق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر قبل أن تسكن الشباك.

وتمكن البديل توموري من إنقاذ مرماه من هدف مؤكد، بعدما شتت الكرة من على خط المرمى بعد رأسية قوية من أليكسيس سانشيز من داخل منطقة الجزاء.

وقبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول، شهد اللقاء مشادة بين الثنائي روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الثنائي.

وسدد كولاروف لاعب إنتر ميلان كرة مقوصة من ركلة حرة في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ولكن حارس ميلان تألق وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وواصل حارس ميلان تألقه بعد أن أبعد التسديدة التي أطلقها أليكسيس سانشيز من داخل منطقة الجزاء، وحولها إلى خارج الملعب لتصبح ركلة ركنية جديدة لإنتر ميلان.

وحصل السويدي إبراهيموفيتش على بطاقة حمراء، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجهه لتدخله القوي على كولاروف في وسط الملعب، ليكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58.

وكاد بيريسيتش لاعب إنتر ميلان أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 67، بعد أن سدد كرة رأسية اصطدمت في العارضة العلوية لمرمى ميلان.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت وجود خطأ ضد لياو الذي عرقل باريلا داخل منطقة الجزاء.

ونفذ البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، ركلة الجزاء بنجاح بعد أن سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وسكنت أقصى الزاوية اليمنى، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة بالتعادل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 77، بعدما غادر فاليري حكم اللقاء من الملعب بداعي الإصابة ودخل الحكم الرابع ليكمل اللقاء بدلا منه.

وأنقذ حارس مرمى ميلان مرماه من هدف مؤكد، بعد أن انطلق لاوتارو مارتينيز بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن الحارس تألق وتصدى للكرة قبل أن يشتتها مدافع ميلان في الدقيقة 88.

واحتسب حكم مباراة إنتر ميلان وميلان، 10 دقائق وقتا بدل من الضائع.

وحصل إنتر ميلان على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 97، وتولى كريستيان إيركسن تنفيذ الكرة، لينجح في إحراز هدف الفوز القاتل.