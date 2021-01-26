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الدوري المصري: تعادل سلبي في موقعة الأهلي وبيراميدز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

تعادل ​الأهلي​ مع مضيفه ​بيراميدز​ سلباً في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من ​الدوري المصري الممتاز​ لكرة القدم.

وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم عليه التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أهدر والتر بواليا هدفاً محققاً للأهلي بعدما انفرد بحارس الخصم شريف إكرامي قبل أن يعود حكم اللقاء ويلغي هدفاً للاعب نفسه بالدقيقة 77 بداعي عرقلته إكرامي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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