بطولة انكلترا: كافاني مثال يحتذى به بحسب سولسكاير

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لندن: اعتبر المدرب النروجي لمانشستر يونايتد الانكليزي أولي غونار سولسكاير بان مهاجم الفريق الاوروغوياني المخضرم ادينسون كافاني يعتبرا مثالا يحتذى به لزملائه وذلك بفضل الجهد الكبير خلال التمارين والمباريات، والتواضع الكبير الذي يتمتع به.

وكان كافاني (33 عاما) المنتقل بصفقة حرة الى صفوف "الشياطين الحمر" في تشرين الاول/اكتوبر الماضي جزءا أساسيا في صحوة فريقه في الاونة الاخيرةـ حيث نجح في انتزاع صدارة الدوري الانكليزي الممتاز قبل 13 يوما بفوزه في مباراته المؤجلة ضد بيرنلي.

ورأى سولسكاير بان سلوك كافاني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل شكّل الهاما لجميع اللاعبين والجهاز الفني منذ انضمامه الى صفوف الفريق.

وقال المدرب النروجي عشية مواجهة فريقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري المحلي "عندما يقوم مهاجم بهذا العمر بالركض حوالي 12 كلم في المباراة الواحدة، ويضغط على الحارس ويقوم بالتدخلات ويظهر تواضعا كبيرا خلال التمارين، يكون ذلك درسا كبيرا لكل واحد منا".

وسجل كافاني العديد من الاهداف الحاسمة ابرزها ثنائيته في مرمى ساوثمبتون التي سمحت لفريقه بقلب تخلفه والخروج فائزا 3-2، ثم هدفه المتأخر في مرمى ايفرتون في ربع نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة.

في المقابل، أكد سولسكاير بان المهاجم ماركوس راشفورد الذي تعرض لاصابة في ركبته ضد ليفربول في مسابقة الكأس الاحد الماضي، سيكون جاهزا لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد.