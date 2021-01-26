شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة هامة بين مصطفي محمد و الزمالك لحسم انتقاله لجالطة سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة هامة خلال الوقت الحالي، من أجل حسم انتقاله إلى جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم «المصري اليوم»، أن اللاعب استقر على الرحيل لصفوف النادي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، بعد باب غلق المفاوضات مجددًا مع نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وكان جالطة سراي قد تقدم بعرض رسمي إلى الزمالك للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2.5 مليون دولار، مع وضع بند أحقية الشراء النهائي.