شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بسبب «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، اقتراب إنتر ميلان الإيطالي من تمديد عقده نجمه المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لمدة عام آخر ليستمر مع النيراتزورى حتى عام 2024، حيث إن عقده الحالى مع النادى ينتهى في صيف عام 2023.

وقالت الصحيفة، إن الأرجنتيني مارتينيز اقترب من التوقيع على عقده تمديد عقده مع إنتر ميلان لمدة عام أخر ليبقى مع الفريق حتى 2024، بعد وصول المفاوضات بين اللاعب ومسئولى النادى إلى مراحل متقدمة للغاية.

وأضافت أن الشرط الجزائي بقيمة 111 مليون يورو في عقد المهاجم الأرجنتيني لا يزال موجودا في العقد الجديد الذي سوف يوقع عليه اللاعب قريبا