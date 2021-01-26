إيقاف مدرب إنتر ميلان مباراتين لإساءته للحكم

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وحصل كونتي على إنذار ثم طرد بعدها بدقائق قليلة بسبب اعتراضه على قرارات الحكم خلال المباراة التي انتهت بتعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيا يوم السبت الماضي.وعقب نهاية المباراة، توجه كونتي إلى الحكم «وتحدث بأسلوب تهديد وصرخ بعبارات هجومية حادة»، حسب ما جاء في تقرير قاض رياضي.
وتقدم كونتي بالاعتذار خلال تصريحاته عقب المباراة، قائلا «إنه رأى أنه كان من المفترض أن يحتسب الحكم دقائق أكثر كوقت محتسب بدل ضائع.
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