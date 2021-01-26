شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مدرب إنتر ميلان مباراتين لإساءته للحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان تلقى عقوبة الإيقاف مباراتين في الدوري مع تغريمه 20 ألف يورو (24 ألفا و200 دولار) إثر طرده خلال مباراة الفريق مطلع هذا الأسبوع.

وحصل كونتي على إنذار ثم طرد بعدها بدقائق قليلة بسبب اعتراضه على قرارات الحكم خلال المباراة التي انتهت بتعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيا يوم السبت الماضي.

وعقب نهاية المباراة، توجه كونتي إلى الحكم «وتحدث بأسلوب تهديد وصرخ بعبارات هجومية حادة»، حسب ما جاء في تقرير قاض رياضي.

وتقدم كونتي بالاعتذار خلال تصريحاته عقب المباراة، قائلا «إنه رأى أنه كان من المفترض أن يحتسب الحكم دقائق أكثر كوقت محتسب بدل ضائع.