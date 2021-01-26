الباطن يستغل دفاعات العين المهزوزة ويحسم المواجهة بهدفين

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أحداث المباراة: سيطرة وتفوق بطناوي على مدار الشوطين أثمرا هدفين، وآخر ملغى

أمين بخاري يتصدى لركلة الجزاء التي نفذها الإنغولي فابيو آبرو في الدقيقة الـ34

تباعد الخطوط في فريق العين منح الباطن السيطرة والتفوق

الباطن يسجل هدفه الأول عن طريق عمر السحيمي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ58 من كرة نفذها المغربي يوسف الجبلي

حكم اللقاء تركي الخضير يلغي هدف الباطن الذي سجله مدافع العين حسن حربي بالخطأ بعد الرجوع لتقنية الفار

الإنغولي فابيو آبرو يعزز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة الـ75 من تسديدة وسط غياب التغطية من دفاع الباطن

3 تبديلات لمدرب العين الألماني مايكل سكيبه لم تعالج الموقف

ظهر دفاع العين مهزوزا كأضعف خطوط الفريق

حسن معاذ شارك في أول مباراة له مع فريقه العين

وضح غياب النيجيري اداما مونتاري على فريق العين

الإنغولي فابيو آبرو يتساوى مع السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها في صدارة ترتيب هدافي الدوري بـ10 أهداف

تلقى العين الخسارة الـ11، بينما حقق الباطن فوزه الرابع بالدوري

بات مدرب العين الألماني مايكل سكيبه مهددا بالإقصاء بعد مسلسل الخسائر المتتالية

رفع الباطن رصيده النقطي ليصل للنقطة الـ16 بالمركز الثاني عشر، بينما ظل فريق العين على رصيده السابق بـ10 نقاط بالمركز الأخير في سلم ترتيب دوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم فريق الباطن مواجهته المؤجلة أمام نظيره العين بهدفين مقابل هدف جاءت جميعها في شوط المباراة الثاني، حيث افتتح الباطن التسجيل برأسية عمر السحيمي لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ58، وفابيو آبرو في الدقيقة الـ75، في حين قلص الفنزويلي خوان بابلو النتيجة للعين في الدقيقة الـ93، في ختام مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باللقاء الذي احتضنه ملعب نادي الباطن.

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