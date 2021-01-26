الامارات | قرارات لجنة الانضباط.. عقوبات على ناديي الإمارات والجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات لجنة الانضباط.. عقوبات على ناديي الإمارات والجزيرة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اليوم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي وتقرر بإجماع الآراء فرض غرامة مالية قدرها 4500 درهم على نادي الإمارات لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة في دوري الشباب، كما فرضت غرامة مالية قدرها 10000 آلاف درهم على نادي الجزيرة لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

واجتمع اللجنة برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائبه حمدان الزيودي، والاعضاء: حسن الشيباني، عبدالله الحمادي، سلمان الطويل، أعضاء اللجنة، ومقرر اللجنة شادي مدحت.

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