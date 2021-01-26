سوق الانتقالات | كيف ترجم ريال مدريد تصريحات نجم باريس سان جيرمان؟

استطاع ريال مدريد، فك شفرة التصريحات التي أطلقها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي مع قناة “تيلي فوت” المحلية.

وتحدث مبابي (22 عامًا) خلال تصريحات لقناة “تيلي فوت” الفرنسية، عن مسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، قائلًا: “نحن في محادثات مع النادي، وأنا أيضًا أدرس الأمر”.

وأضاف: “إذا وقعت على عقد جديد فهذا سيعود لرغبتي في استثمار نفسي هنا لفترة طويلة، حيث أشعر بالراحة بوجودي في باريس سان جيرمان”.

بدورها كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ريال مدريد ترجم تصريحات مبابي بطريقته الخاصة، معتبرًا أن اللاعب وجه رسالة واضحة مفادها: إما أن تتعاقدوا معي الآن (الصيف المقبل) أو لن يحدث ذلك أبدًا.

وأطلق مبابي هذه تصريحات، بعد أن زعمت عدة تقارير صحفية، بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد معه مجانًا، عقب انتهاء عقده في صيف 2022.

ويدرك باريس سان جيرمان جيدًا أن رغبة مبابي هي الرحيل، لذا قدم له عرضًا لمدة 4 مواسم، وبراتب سنوي ضخم يبلغ 30 مليون يورو.

وينتهي عقد لاعب موناكو الفرنسي السابق مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ما يعني أن النادي الباريسي سيتوجب عليه بيع اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري، إذا أراد تحقيق استفادة مادية، وإلا سيخسره بدون مقابل الصيف التالي.

وأشارت الصحيفة المقربة من الملكي، إلى أن ريال مدريد يضع 180 مليون يورو للصفقات التي ينتظر إبرامها في الميركاتو الصيفي القادم، وهو المبلغ الذي يكفي لتغطية تكلفة التعاقد مع مبابي فقط.

وتعد رغبة المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان في التعاقد مع مبابي؛ هي السبب الرئيسي الذي سيجعل النادي الملكي يقدم عرض للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الشاب. كما أكد المدرب الفرنسي في وقت سابق، أن مبابي يرغب أيضًا في ارتداء قميص اللوس بلانكوس.

ويعاني ريال مدريد ماليًا بعد حصوله على قرض بقيمة 620 مليون يورو، من أجل تجديد ملعبه سانتياجو بيرنابيو، وسيبدأ في سداد المبلغ في عام 2022، كما يخوض الفريق مبارياته بدون جماهير في ظل تفشي فيروس كورونا، وهو ما زاد بالطبع من معاناة النادي ماديًا.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من صفوف موناكو نظير 180 مليون يورو، وشارك مع فريق العاصمة الفرنسية منذ ذلك الحين في 147 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 106 هدفًا وتقديم 59 تمريرة حاسمة.