الدوري الإنجليزي | ماذا قال فرانك لامبارد بعد إقالته من تدريب تشيلسي؟

كسر المدرب فرانك لامبارد صمته بعد ساعات من إقالته من تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وكان تشيلسي أعلن، أمس الإثنين، إقالة لامبارد (42 عامًا) من منصبه كمدرب للبلوز، بعد موسم ونصف (18 شهرًا) من توليه المهمة، وذلك بسبب سوء النتائج.

ونشر لامبارد بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، قال فيه: “عندما توليت هذه المهمة، فهمت التحديات التي تنتظرني في وقت صعب بالنسبة لنادٍ كبير في كرة القدم مثل تشيلسي”.

وأضاف: “أشعر بخيبة أمل لأنني لم يكن لدي الوقت هذا الموسم لدفع الفريق إلى الأمام ونقله إلى المستوى التالي”.

وتابع: “لقد كان امتيازًا وشرفًا كبيرًا أن أدرب تشيلسي، النادي الذي كان جزءًا كبيرًا من حياتي لفترة طويلة كلاعب، وأود أن أشكر الجماهير على الدعم المذهل الذي تلقيته خلال الأشهر الـ18 الماضية”.

وواصل: “أود أن أشكر السيد رومان أبراموفيتش (مالك تشيلسي)، والإدارة، واللاعبين، والطاقم التدريبي الذي عمل معي، وكل شخص في النادي، على الجهد الذي بذلوه، لا سيما في الأوقات العصيبة”.

واختتم: “أنا فخور بالإنجازات التي حققناها، وأنا فخور بلاعبي الأكاديمية الذين خطوا خطواتهم إلى الفريق الأول وقدموا أداء جيدًا، هم مستقبل النادي الذي أتمنى له التوفيق في المستقبل”.

وتولى لامبارد تدريب تشيلسي في يوليو 2017 خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، ونجح المدرب الإنجليزي بموسمه الاول في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال اوروبا معتمدًا بنسبة كبيرة على لاعبين شبان من خريجي أكاديمة النادي أمثال؛ مايسون ماونت وتامي ابراهام، لا سيما أن البلوز كان ممنوعًا من إبرام الصفقات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مخالفته قوانين التعاقدات مع اللاعبين القٌصر.

وعندما رفع فيفا الايقاف؛ أبرم تشيلسي صفقات بقيمة حوالي 220 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أبرزها الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، ولكن بسبب الأداء الهزيل وسوء نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي 2020/21؛ قررت إدارة البلوز إقالة المدرب الإنجليزي الشاب.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

جدير بالذكر أن؛ إدارة تشيلسي توصلت لاتفاق مع المدير الفني السابق لباريس سان الجيرمان الفرنسي، توماس توخيل على تولي مسؤولية تدريب الفريق، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.