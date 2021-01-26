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الامارات | دبي تعتمد تنظيم 6 بطولات رياضية دولية في 2021 وفق اجراءات صحية

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دبي-الإمارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعتمد تنظيم 6 بطولات رياضية دولية في 2021 وفق اجراءات صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي قائمة الفعاليات التي ستنظمها دبي في الفترة المقبلة هذا العام 2021، وفق الإجراءات الاحترازية وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.

وقال المجلس في بيان له أنه يبرز منها 6 فعاليات دولية تم التأكيد على إقامتها وفي مقدمتها بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف للسيدات، بطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم، بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، بطولات سوق دبي الحرة للتنس، سباق دبي الترا ماراثون في المرموم، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

وجاء القرار خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي لعام 2021 عقد اليوم الثلاثاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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