شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.
الأهلي يدخل المباراة وفي جعبته 20 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الخامسة برصيد 13 نقطة.
نرصد في السطور التالية 7 أرقام مثيرة عن مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل مباراة الليلة.
1 – التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة بواقع 8 بالدوري و 2 بالكأس، وكل منهما فاز 4 مرات وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.
2 – أول وأخر مباراة جمعت الفريقين حسمها التعادل السلبي، وذلك في موسمي 2014-2015 و 2019-2020.
3 – الأجانب سجلوا 5 أهداف في مواجهات الطرفين، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادي وديانج" للأهلي.
4 – انتصار وحيد للأهلي على بيراميدز منذ تغيير إسم منافسه لمسماه الحالي، مقابل 3 انتصارات حققها على حسابه وهو يحمل إسم "الأسيوطي سبورت".
5 – ثنائي سبق له اللعب للأهلي تمكن من زيارة شباك الفريق الأحمر بقميص بيراميدز وهو عبدالله السعيد ومحمد فاروق، وذلك في مباراة الدور الأول للموسم قبل الماضي.
6 – الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات كان بالدور الثاني لموسم 2014-2015 وانتصار أحمر بخماسية نظيفة.
7 – عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخ المواجهات بشكل عام.
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