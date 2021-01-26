شكرا لقرائتكم خبر عن ‏7 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.

الأهلي يدخل المباراة وفي جعبته 20 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الخامسة برصيد 13 نقطة.

نرصد في السطور التالية 7 أرقام مثيرة عن مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل مباراة الليلة.

1 – التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة بواقع 8 بالدوري و 2 بالكأس، وكل منهما فاز 4 مرات وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

2 – أول وأخر مباراة جمعت الفريقين حسمها التعادل السلبي، وذلك في موسمي 2014-2015 و 2019-2020.

3 – الأجانب سجلوا 5 أهداف في مواجهات الطرفين، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادي وديانج" للأهلي.

4 – انتصار وحيد للأهلي على بيراميدز منذ تغيير إسم منافسه لمسماه الحالي، مقابل 3 انتصارات حققها على حسابه وهو يحمل إسم "الأسيوطي سبورت".

5 – ثنائي سبق له اللعب للأهلي تمكن من زيارة شباك الفريق الأحمر بقميص بيراميدز وهو عبدالله السعيد ومحمد فاروق، وذلك في مباراة الدور الأول للموسم قبل الماضي.

6 – الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات كان بالدور الثاني لموسم 2014-2015 وانتصار أحمر بخماسية نظيفة.

7 – عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخ المواجهات بشكل عام.