شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المصري: الوصول لربع النهائي إنجاز ونسعى لتحقيق المزيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائيات بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، بعد التعادل أمام سلوفينيا بنتيجة 25-25 في ختام مباريات الدور الرئيسي، وتأهل لمواجهة منتخب الدنمارك مساء الأربعاء.

وعن مباراة الفراعنة أمام سلوفينيا، قال إبراهيم المصري نجم المنتخب في تصريحاته للموقع الرسمي للبطولة:"كنا نلعب بشكل جيد جدًا في الشوط الأول رغم التأخر ولكن نسبة تصويبنا كانت السبب في تقدم سلوفينيا في النتيجة".

وتابع "في الشوط الثاني نجحنا في تحسين نسبة التصويب وذلك صنع الفارق، لكننا لم نتراجع منذ بداية المباراة".

وأضاف المصري:"المباراة كانت صعبة جدًا، وبذلنا الكثير من الجهد من أجل تلك البطولة، وتعاهدنا بين شوطي اللقاء أن نقدم أكثر من الطبيعي، نعلم أننا لا نستحق الخروج من ذلك الدور، قاتلنا لتحقيق الفوز وكلل الله مجهودنا بالتأهل".

وكان المنتخب المصري قد صعد كثاني المجموعة الرابعة بـ7 نقاط بفارق نقطة عن السويد المتصدر.

وكشف نجم منتخب مصر:"كل المباريات صعبة ولا يوجد وقت طويل من أجل التحضير للمنافسين، ولكن رغم ذلك كنا رجالاً في الملعب، والجهاز الفني والجميع تعاهد على الكفاح في المباريات".

وشدد:"بالتأكيد الوصول لربع النهائي وأن يكون منتخب مصر ضمن أفضل 8 فرق في العالم هو إنجاز".

وتابع:"الآن ننظر للدور المقبل لاستكمال أحلامنا وأهدافنا، سنبدأ التحضير للدنمارك وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

واختتم نجم منتخب مصر تصريحاته:"راض تمامًا عما حققناه في البطولة لكن دائما ما نبحث عن الفوز وتحقيق الإنجازات، أشكر اللاعبين والجهاز الفني واتحاد اليد على الجهد الكبير رغم الظروف الصعبة وعدم خوض عدد من المباريات الودية بسبب جائحة كورونا".