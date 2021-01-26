شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب نادي مانشستر يونايتد ضد وولفر هامبتون غدًا الاربعاء ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي ، ويتصدر فريق مان يونايتد ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريقي مان سيتي وليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة لكل منهماوذلك ضمن جدول ترتيب الدوري الانجليزي ويحتل محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز .

موعد مباراة مان يونايتد وشيفيلد يونايتد غدًا :

الأربعاء 27/1/2021 مباراة مان يونايتد وشيفيلد يونايتد ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

موعد مباريات الدوري الانجليزي اليوم وغدًا :

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة نيوكاسل يونايتد وليدز ||> الساعة 8.00 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة كريستال بالاس ووست هام ||> الساعة 8.00 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ساوثهامبتون وارسنال ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة مان سيتي وويست بروميتش ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة تشيلسي وولفر هامبتون ||> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة بيرنلي واستون فيلا ||> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة برايتون وفولهام ||> الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة مان يونايتد وشيفيلد يونايتد ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة ايفرتون وليستر سيتي ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي اليوم

الفريق عدد المباريات النقاط مانشستر يونايتد 19 40 مانشستر سيتي 18 38 ليستر سيتي 19 38 ليفربول 19 34 توتنهام 18 33 ايفرتون 17 32 وست هام 19 32 أستون فيلا 17 29 تشيلسي 19 29 ساوثهامبتون 18 29 أرسنال 19 27 ليدز 18 23 كريستال بالاس 19 23 وولفرهامبتون 19 22 بيرنلي 18 19 نيوكاسل يونايتد 19 19 برايتون البيون 19 17 فولهام 18 12 ويست برومتش 19 11 شيفيلد يونايتد 19 5

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح - ليفربول 13 هدفًا. سون هيونج مين – توتنهام - 12 هدفًا. هاري كين – توتنهام – 12 هدفًا. برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز - مان يونايتد – 11 هدفًا. جيمي فاردي - ليستر سيتي – 11 هدفًا. دومنيك كالفيرت ليون - ايفرتون - 11 هدفًا.

بول سكولز (إلى اليمين)، لاعب نادي مانشستر يونايتد، والفرنسي ديفيد نجوج، لاعب نادي بولتون واندررز، يتنافسان على الكرة خلال مباراة الفريقين، وذلك في إطار مبارايات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر، إنجلترا، 14 يناير 2012. - صورة أرشيفية