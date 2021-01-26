شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينافس الاتحاد السكندري على لقب «سوبر السلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة اليوم أمام نظيره الاتحاد السكندري على لقب بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة نادي الشرقية للدخان.

وحرص أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب بعدما عقد محاضرة مطولة خلال المران الأخير، قام خلالها بمراجعة خطط اللعب ونقاط القوة والضعف عند المنافس.