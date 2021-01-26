شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الله السعيد يلدغ الأهلى فى أول ظهور بقميص بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تنسى جماهير الأهلى يوم الجمعة 4 يناير 2019 عندما سجل عبد الله السعيد، لاعب القلعة الحمراء السابق وبيراميدز الحالي، أول أهدافه بقميص ناديه الحالى فى شباك الشياطين الحمر، مع حلول الدقيقة 57، خلال المباراة التى كانت مؤجلة من الجولة الثامنة بالدورى العام.

وسجل الأهلي هدف التقدم عن طريق المهاجم المغربي وليد أزارو فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل محمد فاروق لبيراميدز فى الدقيقة 47.

وجاء هدف بيراميدز الثانى عن طريق عبد الله السعيد، بعد مراوغة ناجحة من البرازيلي كينو، أرسل بعدها عرضية للسعيد الذى سدد تصويبه قوية فى شباك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز، وأسفر الاجتماع التنسيقي المشترك بين إدارة نادي بيراميدز والنادي الأهلي، والخاص بتنظيم الدخول وحضور مباراة الفريقين المحدد لها السابعة والنصف مساء باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس فى الجولة العاشرة من الدوري الممتاز عن الترتيبات الآتية:

1- تحديد عدد 25 فقط يمثلون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكلا الناديين طبقا لكشف معد مسبق من جانب كل نادٍ.

2- أعضاء المركز الإعلامي بكلا الناديين.

3- بالنسبة الصحفيين والإعلاميين سيكون دخولهم لملعب الدفاع الجوي من خلال التصريح الصحفي الصادر من اتحاد الكرة المصري لموسم 2020-2021 وبحد أقصى 16 مصورا داخل أرض الملعب و40 صحفيا طبقا للسعة الرسمية الخاصة بمقصورة الإعلام باستاد الدفاع الجوي.

4- تتولى وزارة الداخلية والشركة الأفريقية للأمن مسئولية تأمين المباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.

5- تم الاتفاق كذلك على فتح الأبواب للسادة مسئولي النادييين والإعلاميين بدءا من السادسة مساء.