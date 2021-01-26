بسباق أفضل مهاجم بالموسم الحالي.. محمد صلاح يتفوق على إبراهيموفيتش وميسي.. قائمة أفضل المهاجمين

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في موقعه الرسمي، تقريرًا سرد فيه أرقام أبرز المهاجمين في القارة العجوز، خلال الموسم الحالي 2020-2021.

وتم ترتيب اللاعبين وفقا لأرقامهم التي حققوها في منافسات الدوري المحلية.

وشهد الترتيب تفوق الجناح الدولي المصري محمد صلاح على السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والأرجنتيني ليونيل ميسي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

قائمة أفضل المهاجمين

وتربع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على عرش صدارة قائمة أفضل المهاجمين في قارة أوروبا، ويطارده البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

روبرت ليفاندوفسكي ينفرد بترتيب الهدافين بالموسم الحالي

ويتفوق «ليفاندوفسكي» بتسجيله 23 هدفًا خلال 17 مباراة شارك فيها، بينما «رونالدو» أحرز 15 هدفا في 15 مباراة خاضها.

محمد صلاح

واحتل جناح ومهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول، محمد صلاح، المركز السابع بجدول ترتيب أفضل المهاجمين، برصيد 13 هدفًا وهي الأهداف التي أحرزها في الدوري الإنجليزي ويتصدر بها جدول ترتيب الهدافين في البريميرليج.

أفضل الهدافين في أوربا

ترتيب أفضل الهدافين في أوروبا خلال الموسم الحالي

وبالرغم من لعب محمد صلاح كجناح أكثر من مركز المهاجم الصريح، إلا أنه تفوق على مهاجمين من العيار الثقيل وأبرزهم لويس سواريز 12 هدفًا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وهاري كين 12 هدفًا مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وروميلو لوكاكو 12 هدفًا مع إنتر ميلان الإيطالي، وزلاتان إبراهيموفيتش 12 هدفا مع ميلان الإيطالي، وليونيل ميسي 11 هدفًا مع برشلونة الإسباني.

ورصد موقع «الوطن سبورت» ترتيب أفضل الهدافين في أوروبا، وفقًا لما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونخ» 23 هدفًا.

كريستيانو رونالدو «يوفنتوس» 15 هدفًا.

كيليان مبابي «باريس سان جيرمان» 14 هدفاً.

إيرلينج هالاند «دورتموند» 14 هدفًا.

أندريه سيلفا «أينتراخت فرانكفورت» 14 هدفًا .

شيرو إيموبيلي (لاتسيو» 13 هدفًا.

محمد صلاح «ليفربول» 13 هدفًا.

بواليا ديا «ريمس» 12 هدفًا.

زلاتان إبراهيموفيتش «ميلان» 12 هدفًا.

هاري كين «توتنهام» 12 هدفًا.

أندريه كراماريتش «هوفنهايم» 12 هدفًا.

روميلو لوكاكو «إنتر ميلان» 12 هدفًا.

هيونج مين سون «توتنهام» 12 هدفًا.

لويس سواريز «أتلتيكو مدريد» 12 هدفًا.

فوت فيجهورست «فولفسبورج» 12 هدفًا.

يوسف النصيري «إشبيلية» 12 هدفًا.

دومينيك كالفيرت ليوين «إيفرتون» 11 هدفًا.

برونو فرنانديز «مانشستر يونايتد» 11 هدفًا.

ليونيل ميسي «برشلونة» 11 هدفًا.