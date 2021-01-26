شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج كأس العالم لكرة اليد 2021 فى الدور الرئيسى للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، المقامة فى الأراضى المصرية، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائى للمونديال.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية مباريات الدور الرئيسى، والتى تعادل الفراعنة فى نهايتها بنتيجة 25 / 25، قبل التأهل للدور ربع النهائى لبطولة العالم، لتضرب موعدا مع منتخب الدنمارك حامل اللقب، بعد التأهل كثانى المجموعة بعد السويد.

ونجحت 8 منتخبات فى الصعود لدور الثمانية وهى: مصر والدنمارك، فرنسا والمجر، السويد وقطر، إسبانيا والنرويج، ويصعد 4 منتخبات لنصف النهائي.

ونستعرض نتائج كاس العالم لكرة اليد 2021

الجولة الأولى

مقدونيا 21 /31 سلوفينيا

سويسرا 20/ 18 ايسلندا

تشيلي 44 /33 كوريا الجنوبية

الاتحاد الروسي 23/ 28 مصر

فرنسا 29/ 26 الجزائر

النمسا 36/ 22 المغرب

السويد 26/ 26 بيلاروسيا

البرتغال 28/ 29 النرويج

اليابان 24/ 28 الأرجنتين

أوروجواي 16/ 30 بولندا

أنجولا 31/ 32 الكونغو الديمقراطية

المجر 29/ 23 البرازيل

كرواتيا 26/ 20 البحرين

الدنمارك 32/ 23 قطر

إسبانيا 32/ 28 ألمانيا

نتائج كاس العالم لكرة اليد 2021 "الجولة الثانية"

المغرب 32/ 25 كوريا الجنوبية

سويسرا 29/ 33 البرتغال

مقدونيا20 /32 الاتحاد الروسي

مصر 35/26 بيلاروسيا

النمسا 33/ 31 تشيلي

ايسلندا 26/ 28 فرنسا

سلوفينيا 28/ 28 السويد

النرويج 36/ 23 الجزائر

قطر 28/ 23 البحرين

أوروجواي 23/ 38 إسبانيا

تونس 38/ 22 الكونغو الديمقراطية

الأرجنتين 23/ 19 كرواتيا

بولندا 26/30 المجر

ألمانيا 31/ 24 البرازيل

اليابان 27/ 34 الدنمارك

نتائج كاس العالم لكرة اليد 2021 "الجولة الثالثة"

المغرب 17/ 28 تشيلي

بيلاروسيا 30/ 26 مقدونيا

الجزائر 24/ 27 سويسرا

سلوفينيا 25/ 25 مصر

كوريا الجنوبية 29/ 36 النمسا

ايسلندا 33/ 35 النرويج

البرتغال 23/ 32 فرنسا

الاتحاد الروسي 20/ 34 السويد

البحرين 25/ 29 اليابان

البرازيل 37/ 17 أوروجواي

تونس 34/ 29 أنجولا

الأرجنتين 25/26 قطر

إسبانيا 36/ 28 المجر

بولندا 23/ 23 ألمانيا

الدنمارك 38/ 26 كرواتيا

مواعيد مباريات دور الثمانية في كاس العالم لكرة اليد 2021مصر والدنمارك

الأربعاء 27 يناير

الساعة 6.30 مساء

صالة إستاد القاهرة الدولى

فرنسا والمجر

الأربعاء 27 يناير

الساعة 9.30 مساء

صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

السويد وقطر

الأربعاء 27 يناير

الساعة 9.30 مساء

صالة إستاد القاهرة الدولى

إسبانيا والنرويج

الأربعاء 27 يناير

الساعة 9.30 مساء

الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة