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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج كأس العالم لكرة اليد 2021 فى الدور الرئيسى للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، المقامة فى الأراضى المصرية، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائى للمونديال.
ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية مباريات الدور الرئيسى، والتى تعادل الفراعنة فى نهايتها بنتيجة 25 / 25، قبل التأهل للدور ربع النهائى لبطولة العالم، لتضرب موعدا مع منتخب الدنمارك حامل اللقب، بعد التأهل كثانى المجموعة بعد السويد.
ونجحت 8 منتخبات فى الصعود لدور الثمانية وهى: مصر والدنمارك، فرنسا والمجر، السويد وقطر، إسبانيا والنرويج، ويصعد 4 منتخبات لنصف النهائي.
ونستعرض نتائج كاس العالم لكرة اليد 2021
الجولة الأولى
مقدونيا 21 /31 سلوفينيا
سويسرا 20/ 18 ايسلندا
تشيلي 44 /33 كوريا الجنوبية
الاتحاد الروسي 23/ 28 مصر
فرنسا 29/ 26 الجزائر
النمسا 36/ 22 المغرب
السويد 26/ 26 بيلاروسيا
البرتغال 28/ 29 النرويج
اليابان 24/ 28 الأرجنتين
أوروجواي 16/ 30 بولندا
أنجولا 31/ 32 الكونغو الديمقراطية
المجر 29/ 23 البرازيل
كرواتيا 26/ 20 البحرين
الدنمارك 32/ 23 قطر
إسبانيا 32/ 28 ألمانيانتائج كاس العالم لكرة اليد 2021 "الجولة الثانية"
المغرب 32/ 25 كوريا الجنوبية
سويسرا 29/ 33 البرتغال
مقدونيا20 /32 الاتحاد الروسي
مصر 35/26 بيلاروسيا
النمسا 33/ 31 تشيلي
ايسلندا 26/ 28 فرنسا
سلوفينيا 28/ 28 السويد
النرويج 36/ 23 الجزائر
قطر 28/ 23 البحرين
أوروجواي 23/ 38 إسبانيا
تونس 38/ 22 الكونغو الديمقراطية
الأرجنتين 23/ 19 كرواتيا
بولندا 26/30 المجر
ألمانيا 31/ 24 البرازيل
اليابان 27/ 34 الدنماركنتائج كاس العالم لكرة اليد 2021 "الجولة الثالثة"
المغرب 17/ 28 تشيلي
بيلاروسيا 30/ 26 مقدونيا
الجزائر 24/ 27 سويسرا
سلوفينيا 25/ 25 مصر
كوريا الجنوبية 29/ 36 النمسا
ايسلندا 33/ 35 النرويج
البرتغال 23/ 32 فرنسا
الاتحاد الروسي 20/ 34 السويد
البحرين 25/ 29 اليابان
البرازيل 37/ 17 أوروجواي
تونس 34/ 29 أنجولا
الأرجنتين 25/26 قطر
إسبانيا 36/ 28 المجر
بولندا 23/ 23 ألمانيا
الدنمارك 38/ 26 كرواتيامواعيد مباريات دور الثمانية في كاس العالم لكرة اليد 2021
مصر والدنمارك
الأربعاء 27 يناير
الساعة 6.30 مساء
صالة إستاد القاهرة الدولىفرنسا والمجر
الأربعاء 27 يناير
الساعة 9.30 مساء
صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبرالسويد وقطر
الأربعاء 27 يناير
الساعة 9.30 مساء
صالة إستاد القاهرة الدولىإسبانيا والنرويج
الأربعاء 27 يناير
الساعة 9.30 مساء
الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة