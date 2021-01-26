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بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحي قبل مواجهة الأهلي .. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز بعيد ميلاد النجم رمضان صبحي، على هامش المران الأخير للفريق بملعب استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المحدد لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الذي أتم عامه 24 وسط أجواء من التفاؤل والود، والتقطوا الصور التذكارية.

 

وحرص ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على حضور المران الأخير للفريق بملعب الدفاع الجوي لتحفيز اللاعبين قبل المباراة الهامة.

 

 

192EA6F7-392D-4188-9B34-615570B4A87B فريق بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحى 
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 رمضان صبحى مع  لاعبو بيراميدز

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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