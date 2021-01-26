شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت للتأهل لدور «الثمانية الكبار»..واستعدادات لمواجهة بطل العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الفرحة كل أنحاء مصر، بعد نجاح المنتخب الوطنى لكرة اليد فى حجز مكانه بين الثمانية الكبار فى ربع نهائى كأس العالم لكرة اليد، بعد ملحمة ومواجهة بطولية أمام منتخب سلوفينيا، فى ختام مواجهات الدور الرئيسى، حوّل خلالها الفراعنة تراجعهم بأربعة أهداف فى الشوط الأول، إلى ريمونتادا تاريخية، ونجح فى أقل من 10 دقائق فى قلب الموازين، وانتهت المباراة بالتعادل 25/25، ليخطف الفراعنة النقطة التى يحتاجونها ويتأهل المنتخب إلى دور الثمانية، وسط فرحة عارمة من اللاعبين داخل الصالة المغطاة التى تحولت إلى ساحة أفراح، واستمر الأمر داخل غرفة خلع ملابس اللاعبين وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى ساحات للتهنئة والإشادة بأداء المنتخب وإصراره على تحقيق الفوز.

وأعلن اتحاد اليد صرف مكافأة التأهل للاعبين تقديرًا لجهودهم ولتحفيزهم أمام مواجهتهم الحاسمة والمصيرية، غدًا الأربعاء، أمام منتخب الدنمارك، بطل العالم وحامل اللقب فى النسخة الماضية.

وأبدى أحمد الأحمر، كابتن الفريق، سعادته بالتأهل بعد مواجهة تاريخية مع سلوفينيا، قائلًا: «أشكر الله عز وجل على توفيقه لنا، والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافنا فى البطولة». واعترف «الأحمر» بأنه كان يخشى مواجهة سلوفينيا، خاصة أنه من المنتخبات الكبيرة، لضمه لاعبين طوال القامة يمتلكون القوة والسرعة.

وأضاف: «تراجع المنتخب مع بداية المباراة وتوسّع الفارق مع انتهاء الشوط الأول إلى أربعة أهداف، جعل اللاعبين يتعاهدون على ضرورة العودة لأجواء المباراة وعدم التفريط فى حلم الصعود، وهو ما تحقق»، مشيرا إلى أن فراعنة اليد أثبتوا أنهم لا يعرفون المستحيل وهدفهم المربع الذهبى.

من جانبه، أبدى كريم هنداوى، حارس مرمى الفريق، سعادته بالتألق زميله الطيار والإشادة بمستواه وإنقاذه أكثر من هدف، مؤكدًا أن سقف الطموح ارتفع عند اللاعبين، وأنهم يرفعون شعار لا بديل عن الفوز على بطل العالم.

فيما قال على زين، إن جميع اللاعبين رجالة، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بتقديم عرض قوى أمام فريق لا يستهان به، وقال: «أصبت بخلع فى أصبع يدى واستكملت المباراة مصابًا أملًا فى تتويج جهودنا بالتأهل، وهو ما تحقق بعد نجاحنا فى العودة بريمونتادا تاريخية».

وتابع: «سنقدم كل ما لدينا من إمكانيات فى مباراة الغد للفوز، وأعترف بصعوبة مواجهة منتخب الدنمارك المعروف بإمكانياته ولاعبيه المحترفين، وسنحاول مجاراتهم وتقديم عرض جيد».

وحرص الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على تهنئة اللاعبين، مشيرا إلى أن هناك إشادة دولية بالمنتخب المصرى، فيما هنأ الجهاز الفنى لاعبيه على الأداء الرجولى والفوز الكبير، وأكد أن المواجهة كانت بمثابة عنق الزجاجة، وقادت الفراعنة للعب مع الكبار. وقال جارسيا، المدير الفنى: «عليكم بتهنئة اللاعبين قبلى على التأهل لربع النهائى، هم من يستحقون التهنئة، اللاعبون شعروا بالضغط فى بداية مباراة سلوفينيا، وحارس الخصم كان موفقا للغاية خلال الشوط الأول». وأضاف: «قلت للاعبين بين شوطى المباراة عليكم نسيان ما حدث فى الشوط الأول، تذكروا هدفكم والتقطوا أنفاسكم ولديكم فرصة التعويض». وتابع: «منتخب الدنمارك أحد أقوى المرشحين للفوز بكأس العالم، لكننا ندخل أى مباراة بهدف تحقيق الانتصار، والضغوط ستكون عليهم، وستكون هناك استعدادات خاصة لمواجهة بطل العالم». من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الرجولى للاعبين أمام منتخب سلوفينيا. وأكد الدكتور أشرف صبحى أن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبنائه اللاعبين والإشادة بروحهم العالية، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المباراة، يؤكد دعم الدولة بكامل مؤسساتها للمنتخب المصرى فى مختلف مراحل بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف صبحى أن مصر نجحت على مستوى تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط اهتمام وأنظار العالم فى ظل تلك الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.