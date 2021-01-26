شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مصير أروبارينا مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدد مباراة فريق بيراميدز مع النادي الأهلي مصير الأرجنتينى أروبارينا المدير الفني للفريق السماوي في الفترة القادمة بشكل شبه نهائي.

ويدرس مسؤولو نادي بيراميدز توجيه الشكر إلى الأرجنتينى أروبارينا، المدير الفني للفريق في حال الخسارة من الأهلي غدً الثلاثاء في الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز.

واستقر مجلس إدارة نادى بيراميدز على عدم بقاء المدير الفنى الأرجنتينى أروبارينا، على رأس القيادة الفنية للفريق حال التعثر أمام الأهلى، والبحث عن مدير فني أجنبي جديد لتولي المهمة الفنية للفريق السماوي.