شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يقترب من الإسماعيلي بعد موافقة باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب إسلام جابر لاعب وسط الزمالك من الانتقال إلى الإسماعيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على هامش زيارة وفد من الدراويش مكون من على أبوجريشة وأحمد عثمان إلى مقر نادي الزمالك للتفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء بشأن إبرام عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين على سبيل الإعارات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وعلم «المصري اليوم»، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، أعطي الضوء الأخضر لرحيل إسلام جابر.