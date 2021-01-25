تُوفي أثناء مباراة.. تأجيل مواجهات "السكة الحديد" حدادا على لاعبه الناشئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرع الإسكندرية، تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات الناشئين.

وجاء القرار بناء على طلب مجلس الإدارة، وذلك حدادا على وفاة لاعبه الناشئ محمد هاني جلال.

وتُوفي اللاعب محمد هاني جلال بعد تعرضه لحالة إغماء أثناء مباراة فريقه أمام أبناء قنا على ملعب النحاس بالإسكندرية.

وجاءت الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية بعد إصابة اللاعب بضيق في التنفس وسقط أثناء المباراة دون أي ارتطام أو احتكاك، مما أدى إلى طلب سيارة إسعاف من خارج الملعب لنقل اللاعب، لكنه تُوفي بعدها.