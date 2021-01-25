خاص.. جلسة حاسمة لإعارة مدافع الأهلي إلى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

عقد الإسماعيلي جلسة مع الأهلي في مقر النادي بالجزيرة على هامش مران اليوم الاثنين من أجل حسم صفقة استعارة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن علي أبوجريشة وعماد سليمان، النجمان التاريخيان للإسماعيلي، زارا النادي الأهلي واجتمعا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي من أجل التفاوض على الصفقة.

ويرغب الإسماعيلي في الحصول على خدمات رامي ربيعة لتدعيم دفاع الدراويش صاحب المركز الـ14 بالدوري، في ظل قلة مشاركات اللاعب مع الأهلي تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني.

وقال مصدر بالإسماعيلي إن النادي يريد اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم الأهلي بصفة مستمرة أو بعض اللاعبين الشباب، وسيتم حسم الأمر وفقا لرؤية المدير الفني للأحمر خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ورفض مسؤولو الأهلي فكرة رحيل مروان محسن مهاجم الفريق، في ظل اهتمام الإسماعيلي باستعارته هو الآخر في شهر يناير الجاري.

يُذكر أن علي أبوجريشة وعماد سليمان يعملان بصفة ودية في الإسماعيلي لحسم بعض الصفقات بالتنسيق مع مجلس الإدارة.