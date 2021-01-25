بث مباشر | مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “الدنمارك وكرواتيا” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 25-1-2021 ضمن الجولة الثالثة بالدور الرئيسي من كأس العالم لكرة اليد.
ينقل بث مباشر مباراة “الدنمارك وكرواتيا” على قناة أون تايم سبورتس، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.
تعد مواجهة اليوم في غاية الأهمية لمنتخب كرواتيا الذي يحتاج إلى تحقيق الانتصار على “الدنمارك” مع خسارة الارجنتين من قطر حتى يتأهل إلى دور ثمن النهائي.
في المقابل ضمن منتخب الدنمارك تأهله إلى دور ثمن النهائي وسيواجه منتخب مصر يوم الاربعاء القادم، ويخوض لقاء اليوم كتحصيل حاصل ولكن لن يتنازل عن تحقيق الفوز بكل تأكيد
وفاز منتخب الدنمارك في مباراته الأولى في الدور الرئيسي على “قطر” بنتيجة (32-23)، وفي الجولة الثانية انتصر على اليابان بنتيجة (34-27).
في المقابل فاز منتخب كرواتيا في الجولة الأولى على البحرين بنتيجة (26-20)، وخسر في الثانية أمام “الارجنتين” بنتيجة (23-19).
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