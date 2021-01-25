سكولاري مدرب البرازيل السابق يرحل عن تدريب فريق الدرجة الثانية كروزيرو

رحل لويس فيليبي سكولاري المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي، عن تدريب فريق الدرجة الثانية البرازيلي كروزيرو اليوم الإثنين بالأتفاق المشترك بين الطرفين.

وكان سكولاري قد عاد إلى تدريب كروزيرو، الذي سبق أن دربه في عامي 2000 و2001، بهدف تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثالثة، وقد حقق ذلك الهدف لكنه أخفق في قيادة الفريق للعودة إلى الدرجة الأولى.

وتردد أن سكولاري لم يكن يشعر بارتياح إزاء المشكلات المالية وعدم دفع الرواتب وحالة الضبابية التي تحوم حول الاستثمارات في الفريق لعام 2021 .

وقاد سكولاري المنتخب البرازيلي للفوز بلقب كأس العالم 2002 لكن المنتخب تلقى هزيمة مهينة تحت قيادته أيضا، عندما خسر أمام المنتخب الألماني 1 / 7 في الدور قبل النهائي بكاس العالم 2014 في البرازيل.

وكان كروزيرو قد هبط إلى الدرجة الثانية في عام 2019، علما بأنه توج بلقب الدوري البرازيلي أربع مرات في أعوام 1966 و2003 و2013 و2014 كما توج بلقب كأس الليبرتادوريس مرتين في عامي 1976 و1997.