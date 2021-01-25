تقارير: مبابي قد لا يمانع الانتقال إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد لا يمانع الانتقال إلى صفوف ليفربول في حالة قدم النادي الإنجليزي عرضًا.

ويرتبط البالغ من العمر 22 عامًا بعقد مع ناديه الفرنسي ينتهي بنهاية يونيو 2022.

وارتبط مبابي بالرحيل عن ملعب الأمراء خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام من جانب ناديي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" نقلًا عن ESPN فإن مبابي لا يمانع الانتقال إلى ملعب آنفيلد في حال قدم النادي الإنجليزي عرضًا لضمه.

في الوقت ذاته تساءلت الصحيفة حول ما إذا كان الوضع المادي في ليفربول سيسمح بتقديم عرضًا للفرنسي الشاب.

وانتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع موسم 17/18 على سبيل الإعارة قادمًا من موناكو قبل أن يفعل النادي الباريسي بند شراء اللاعب مع بداية موسم 18/19.

وشارك مبابي في 147 مباراة بقميص باريس في مختلف البطولات (سجل 106 هدف وصنع 59 تمريرة ناجحة).