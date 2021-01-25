شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: توزيع 900 دراجة بالمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك .. صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من توزيع 900 دراجة فى المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك .. صحتك " من " الجبلي - الهايبر هجين" وجارى الإعداد للمرحلة القادمة نتيجة للإقبال الكبير على شراء الدراجات خلال المراحل الثلاثة السابقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع 588 دراجة فى محافظتى القاهرة والجيزة،6 فى أسوان 10 فى اسيوط، 43 فى الاسكندرية، 3 فى الاسماعيلية، 3 فى الاقصر، 12 فى البحر الاحمر، 25 فى الدقهلية، 29 فى الشرقية، 11 فى الغردقة 9 فى السويس، 22 فى الغربية، 13 فى الفيوم 1 فى المنصورة، 44 فى المنوفية، 11 فى المنيا 1 فى الوادى الجديد، 15 فى القليوبية 5 فى بنى سويف، 10 فى دمياط 6 فى قنا و، 19 فى البحيرة، 1 فى بورسعيد، 11 فى جنوب سيناء، 4 فى سوهاج، 2 فى شمال سيناء ، 9 فى كفر الشيخ، 2 فى مطروح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم الدراجات الخاصة بالقاهرة والجيزة فى مركز شباب الجزيرة وتسليم الدراجات للمتقدمين من المحافظات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التابعة لها.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك .. صحتك " ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة اسلوب حياة، اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.

وتضمنت المرحلة الثالثة من المبادرة التعاقد مع شركة لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية .

ومن المقرر ان تطلق الوزارة الدفعة الثانية من دراجات المرحلة الثالثة خلال الايام المقبلة