شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جمهورية شبين يتعاقد مع حارس مرمى الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب هيثم محمد حارس مرمي الجونة. وسبق لهيثم محمد اللعب لأندية وادي دجلة والمصري قبل الإنتقال لنادي الجونة. ووقع اللاعب على عقود الانضمام لجمهورية شبين لمدة 6 اشهر في حضور الكابتن ياسر رضوان المدير الفني والكابتن ياسر سعفان المدير الإداري. الوضع في مصر

اصابات 161,817

تعافي 126,497

وفيات 8,959