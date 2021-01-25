HeSPORT تؤكد إصرار وست هام يونايتد على ضم يوسف النصيري لتعويض هالر

أكدت مصادر موقع HeSPORT المغربي إصرار إدارة نادي وست هام يونايتد على ضم هداف نادي إشبيلية الإسباني “يوسف النصيري” خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، عن طريق تقديم عرض مُحسن بدلاً من العرض الأول المرفوض.

ويسعى المدير الفني لنادي وست هام “ديفيد مويس” لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي سيباستيان هالر المنتقل حديثاً لصفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأفاد تقارير HeSPORT أن تقارير إعلامية بريطانية، أكدت أن وست هام يكثف جهوده من أجل الظفر بخدمات “الأسد الأطلسي”، وأن إدارة الهامرز رفعت من قيمة العرض المقدم للمهاجم المغربي المتألق.

وكان “النادي الأندلسي” قد رفض عرض وست هام الأول لضم يوسف النصيري، لكن مسؤولي “الهامرز” حسب هسبريس دائماً لم يرفعوا راية الاستسلام حتى الآن، إذ يُعتبر المهاجم المغربي من بين أهداف المدرب الأسكتلندي “ديفيد مويس” قائد سفينة وست هام.

وأشار مصدر هسبورت، إلى إمكانية توصل وست هام إلى اتفاق مع إشبيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حال رفع النادي الإنجليزي عرضه إلى 40 مليون يورو من أجل النصيري الهداف الأول في صفوف إشبيلية هذا الموسم، كما أنه هداف الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 12 هدف، بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي و مهاجم أتليتكو مدريد لويس سواريز.

جدير بالذكر أن العقد الذي يربط ابن العاصمة العلمية “فاس” بالنادي الأندلسي يمتد إلى غاية عام 2025، بعد أن وقع في كشوفات الفريق في سوق الانتقالات شتاء 2020، قادما من نادي ليجانيس الإسباني.

ويشار إلى أن النصيري، صاحب الـ23 عامًا، سجل منذ بداية الموسم الكروي الحالي 16 هدفًا في مختلف المسابقات، منها أربعة في دوري أبطال أوروبا.