الامارات | «ناتيورال واي» ترعى فريق الشعفار جميرا للدرّاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناتيورال واي» ترعى فريق الشعفار جميرا للدرّاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع فريق الشعفار جميرا للدرّاجات الهوائية عقد رعاية جديد لمدة عام مع شركة «ناتيورال واي» للمنتجات الغذائية الصحية، وهي شركة وطنية وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشروعات الشباب، وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر الشركة المنتجات الغذائية للفريق لمدة عام، وتم توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة شركات الشعفار في دبي.

حضر المؤتمر الصحافي عضو المجلس الوطني أسامة الشعفار، وهو مؤسس فريق الشعفار جميرا ورئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات، ومدير التسويق في الفريق ونورة الجسمي، ومدير الفريق عبدالناصر عمران، ومن جانب الشركة الراعية الرئيس التنفيذي إبراهيم المري، ومدير الشركة أحمد أكبري.

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