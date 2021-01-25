شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي ينفي تعاقده مع هاني حازم رغم إعلان اللاعب انضمامه للقعلة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نفي تعاقد المارد الأحمر، مع هاني حازم، مدافع منتخب الشباب.

وقال «توفيق»، خلال تصريحاته المتلفزة، مساء اليوم: «الأهلي لم يتواصل مع لاعب منتخب الشباب، ولا أعلم شيئًا عن ملف التعاقد معه وضمه لكتيبة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية».

وكان لاعب منتخب الشباب قد أجرى مداخلة متلفزة مع الإعلامي سيف زاهر، مساء أمس، أكد فيها انضمامه للأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما نفاه أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي.