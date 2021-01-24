شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مسؤول نادي الهلال 4 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤول نادي الهلال جورجيوس تسوناكاس 4 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء على خلفية قيام تسوناكاس باستخدام ألفاظ بذيئة تجاه مسؤول المباراة التي جمعت فريقه مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وفقا لإفادة لجنة الحكام المتضمنة الفيديو المصور من الناقل الرسمي.

كما غرمت اللجنة نادي الطائي مبلغ 10 آلاف ريال لحصول 8 من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الكوكب ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك وفقا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة في قرار غير قابل للاستئناف.