شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: حققنا المطلوب وكفاية فرحة المنتخبات بالتعادل مع الفراعنة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم هنداوى، حارس منتخب مصر لكرة اليد، أن المنتخب حقق المطلوب بالتأهل للدور ربع النهائى بعد التعادل مع منتخب سلوفينيا 25 /25، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد.

وقال كريم هنداوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "طبعا ماتش صعب جداً بنلاعب فريق محترم جداً، وكفاية أن فريق بهذه الإمكانيات الكبيرة فرحانة إنها أتعدلت معانا، وإن شاء الله اللى جاى أحسن، وشايف إننا حققنا شيئا جيدا، وإن شاء الله هنحقق حاجة كبيرة جدا".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفينى بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثانى وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائى لبطولة العالم.